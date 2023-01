Twitter fait l’objet d’une action en justice en Allemagne pour discours haineux sur la négation de l’holocauste.

Une action en justice a été déposée le 25 janvier devant le tribunal régional de Berlin par HateAid, un groupe qui fait campagne contre les discours de haine, et l’Union européenne des étudiants juifs (EUJS). Elle fait valoir que Twitter, propriété de Musk, ne fait pas respecter ses propres règles contre les contenus antisémites, y compris la négation de l’holocauste.

Les études actuelles prouvent que 84% des posts contenant des discours de #haine antisémite n’ont pas été examinés par les plateformes de médias sociaux, comme le montre une étude du Center for Countering Digital Hate. Ce qui signifie que Twitter sait que des juifs sont attaqués publiquement sur la plateforme chaque jour et que l’antisémitisme devient une normalité dans notre société. Et que la réponse de la plateforme n’est en aucun cas adéquate.

L’action en justice porte notamment sur des exemples de discours haineux qui ont été publiés sur #Twitter au cours des trois derniers mois, depuis que M. Musk est aux commandes, selon Bloomberg, qui a fait état de ce litige auparavant.

Pour rappel, la négation de l’Holocauste est un crime en #Allemagne – qui dispose de lois strictes interdisant les discours de haine antisémite – ce qui fait du tribunal de #Berlin une arène incontournable pour statuer à ce propos.

